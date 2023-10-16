Sosyal medyada yer alan 16-17-18 Ekim günü okulların tatil olacağı hakkında iddiaların ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 16-17-18 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı.

16-17-18 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul tatil mi? Okul var mı, yok mu?

Öğrencilerin merak ettikleri arasında bugün okulların tatil olup olmadığı yer aldı. Sosyal medyada okulların tatil olacağına dair yapılan paylaşımlar 16-17-18 Ekim okullar tatil mi? Bugün okul tatil mi? Okul var mı, yok mu? sorularının aratılmasına yol açtı. İşte detaylar...

16-17-18 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada 16 Ekim ile 18 Ekim tarihleri arasında okulların tatil olacağı söylentileri yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir duyuru yapılmadı. Sosyal medyadaki paylaşımlar asılsızdır ve eğitime devam edilecektir.

2024 Eğitim ve Öğretim yılı

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

MEB 2023- 2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023- 2024 eğitim yılı birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecektir. Bununla birlikte birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Birinci dönem: 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili: 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili: 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem: 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili: 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.