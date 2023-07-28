Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaatleri kapsamında yapılan açıklamalar ile faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, ? Gençlere 0 faizli evlilik kredisi başvuru tarihi belli mi? 150 bin TL evlilik kredisi başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi kapsamında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." demişiti. 150 bin TL evlilik kredisi başladı mı? Gençlere 0 faizli evlilik kredisi başvuru tarihi!

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞLADI MI?

Çiftler tarafından "24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi ne zaman verilecek, hangi bankalar veriyor" soruları yanıtlarını arıyor. İ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.