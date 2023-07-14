15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu ve kuruluş hizmet vermeyecek. Bu nedenle 15 Temmuzda eczaneler açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 15 Temmuzda eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczaneler kaça kadar açık, kaçta açılacak? Yarın eczaneler kapalı mı?

15 Temmuz tarihinin gelmesi ile birlikte 15 Temmuzda eczaneler açık mı? Merak ediliyor. İlaç ihtiyacı olan kişiler, sorun yaşamamak için internet üzerinde eczanelerin çalışma saatleri hakkında 15 Temmuz eczaneler kaça kadar açık, kaçta açılacak? Gibi soruları araştırıyor. Peki, 15 Temmuzda eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczaneler kaça kadar açık, kaçta açılacak? Yarın eczaneler kapalı mı?

15 TEMMUZDA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Normal günlerde ise eczaneler 09.00- 19-00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde ise eczaneler arasında belirli bazı nöbetçi eczaneler hizmet vermekte.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 17 Temmuz'da hesaplara geçecek.

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 15 Temmuz sebebiyle kapalı olacak ve 17 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.