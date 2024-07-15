15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8
15 Temmuz tarihli TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda hangi programların, dizilerin ve filmlerin olduğunu merak eden izleyiciler için Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Now, TV8 kanallarının yayın akışları haberimizde yer alıyor.
Bugün hangi diziler var ve 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor.
15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:35 Kalk Gidelim
10:00 TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"
02:05 Kumpas
03:35 Seksenler
05:35 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:10 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 Annem
01:30