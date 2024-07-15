15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8

Bugün hangi diziler var ve 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor.

15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı

05:35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:35 Kalk Gidelim

10:00 TRT Haber Ortak Yayını (Canlı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"

02:05 Kumpas

03:35 Seksenler

05:35 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:10 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:15 Annem

01:30