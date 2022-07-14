15 Temmuz sözleri ve mesajları! 15 Temmuz 2022 anlamlı, uzun ve kısa özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz 2016 anlamlı sözler...

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15 TEMMUZ SÖZLERİ

- Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

- Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

- Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

- 15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

- En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

- Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

- 15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

- Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

- 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

- Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

- 15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

- Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

- 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

- Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

- Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

- Hain 15 Temmuz darbe girişiminde vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.