15 Temmuz Sözleri 2022: 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz sözleri kısa anlamlı!

15 Temmuz sözleri darbe girişimin yıl dönümünde araştırılıyor. FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz sözleri kısa anlamlı merak ediliyor. İşte, 15 Temmuz sözleri haberimizde...

15 TEMMUZ SÖZLERİ

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

O sizi 2 kurşunla bitirdi, siz onu 30 kurşunla ölümsüzleştirdiniz. "Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için!"

Birdik o gece alçaklara karşı. Uçağa sapan atan, mermiye kafa atan, tankın altına yatan, göğsünü bayrağına, vatanına siper eden…

Rabbim, Mehmet Akif' in duasını kabul etmiş çok şükür ve bu ümmete yeni bir 'İstiklal Marşı' yazdırtmadı hamdolsun.

Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşun yerler.

Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı.

Vatan için yaşayıp vatan için öIdünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

Vatan ve bayraktır tek hazinemiz, ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz.

Türk'e kefen biçenIer, 15 Temmuz gecesi taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

Bir elimde silah, birinde Kur-an. Geldi diyorlar bak şehitIik sıran!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!

Bir gecede destan yazan milletim, düşünmez sonunu, der: Allah kerim.

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Mehmet Akif Ersoy

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

15 Temmuz Destanı

Yıl iki bin on altı Temmuz'un on beşiydi

Ağlamaklı bulutlar birbirine sarıldı

Gökyüzü kızarmıştı bu da neyin nesiydi

Çirk'ini taşımaktan kara bulut yoruldu

Sessizlikle sakinlik bozuldu birdenbire

İhanet yağıyordu gerek yoktu tabire

Soysuzun ihaneti tak dedirtti sabıra

Tankla topla uçakla haşhaşiler görüldü

Abdestini alan zat koştu vatan cengine

Şahadet pahasına su taşıdı yangına

Hiç birisi bakmadı dini ırkı rengine

Millet ferasetinden hain düşman büzüldü

Çalınan uçaklarla tüm sessizlik bozuldu

Mermi giren bedenden şehit kanı süzüldü

Dirençler kırılmadı şanlı tarih yazıldı

Mermiyi sıkan eller karanlığa gömüldü

Kendi uçaklarımız tepemde döndü durdu

Cehenneme çevirdi şu bizim güzel yurdu

Vicdansızdı haçlılar nice kahraman vurdu

Direndikçe direndik defterleri dürüldü

Yüreklere kazındı on beş temmuz destanı

İki yüz atmış şehit binler gazi kervanı

Böylece kurtardılar bu güzelim vatanı

Haşhaşi derdest oldu kelepçeler vuruldu

Dünyaya örnek oldu Türk'teki mangal yürek

Tekrar etmesin diye kökünü kazmak gerek

Bir bir toparlanarak kodese tıkmak gerek

İşte tam da bu yüzden inlerine girildi

Milletin tırnağıyla tünelleri kazıldı

Dehlizden çıkarılıp diz çöktürüp dizildi

On beş temmuz destanı işte böyle yazıldı

Milletin vicdanında darağacı kuruldu...

Eylül 2016 ...Bülent ARKAN

15 Temmuz Şehitleri'ne

Bir 15 Temmuz günü gece vaktine doğru,

Çok hain köprü kesti yıkmak için huzuru…

Derken helikopterler halka ateş ettiler,

Milletimin üstüne nefretle yürüdüler…

Meclisim bombalandı hak hukuk katledildi,

Hak yerle bir edildi demokrasim çiğnendi…

(2016)

Mehmet Tevfik Temiztürk

15 Temmuz darbesi

Alçakça millete kurşun sıktılar!

On beş temmuz iki bin on altıda,

Vahşi canavarlar yuva yıktılar!

"Sulh konseyi "deyip edip haltıda.

Türk Milleti cesur kaçıp gittiler!

İmanlı polisler atıp tuttular

Kahpeler korkarak yere yattılar

Bir bir yakalayıp hapse soktular.

Kul Armağan der ki; Destan yazıldı,

Mevlam yardım etti hile bozuldu,

Hainlere derin mezar kazıldı!

Teslim ol deyince candan bıktılar.

Adem Armağan