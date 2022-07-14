15 Temmuz Sözleri 2022: 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz sözleri kısa anlamlı!
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FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz sözleri kısa anlamlı merak ediliyor. İşte, 15 Temmuz sözleri!
15 Temmuz sözleri darbe girişimin yıl dönümünde araştırılıyor. FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 15 Temmuz mesajları ve sözleri! 15 Temmuz sözleri kısa anlamlı merak ediliyor. İşte, 15 Temmuz sözleri haberimizde...
15 TEMMUZ SÖZLERİ
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.
Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.
Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.
15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.
Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.
Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.
Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.
O sizi 2 kurşunla bitirdi, siz onu 30 kurşunla ölümsüzleştirdiniz. "Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için!"
Birdik o gece alçaklara karşı. Uçağa sapan atan, mermiye kafa atan, tankın altına yatan, göğsünü bayrağına, vatanına siper eden…
Rabbim, Mehmet Akif' in duasını kabul etmiş çok şükür ve bu ümmete yeni bir 'İstiklal Marşı' yazdırtmadı hamdolsun.
Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.
En büyük zaferimiz hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.
Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşun yerler.
Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı.
Vatan için yaşayıp vatan için öIdünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
Vatan ve bayraktır tek hazinemiz, ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz.
Türk'e kefen biçenIer, 15 Temmuz gecesi taylar gibi şahlanan millete bakın hele!
Bir elimde silah, birinde Kur-an. Geldi diyorlar bak şehitIik sıran!
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!
Bir gecede destan yazan milletim, düşünmez sonunu, der: Allah kerim.
Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Mehmet Akif Ersoy
15 TEMMUZ ŞİİRLERİ
15 Temmuz Destanı
Yıl iki bin on altı Temmuz'un on beşiydi
Ağlamaklı bulutlar birbirine sarıldı
Gökyüzü kızarmıştı bu da neyin nesiydi
Çirk'ini taşımaktan kara bulut yoruldu
Sessizlikle sakinlik bozuldu birdenbire
İhanet yağıyordu gerek yoktu tabire
Soysuzun ihaneti tak dedirtti sabıra
Tankla topla uçakla haşhaşiler görüldü
Abdestini alan zat koştu vatan cengine
Şahadet pahasına su taşıdı yangına
Hiç birisi bakmadı dini ırkı rengine
Millet ferasetinden hain düşman büzüldü
Çalınan uçaklarla tüm sessizlik bozuldu
Mermi giren bedenden şehit kanı süzüldü
Dirençler kırılmadı şanlı tarih yazıldı
Mermiyi sıkan eller karanlığa gömüldü
Kendi uçaklarımız tepemde döndü durdu
Cehenneme çevirdi şu bizim güzel yurdu
Vicdansızdı haçlılar nice kahraman vurdu
Direndikçe direndik defterleri dürüldü
Yüreklere kazındı on beş temmuz destanı
İki yüz atmış şehit binler gazi kervanı
Böylece kurtardılar bu güzelim vatanı
Haşhaşi derdest oldu kelepçeler vuruldu
Dünyaya örnek oldu Türk'teki mangal yürek
Tekrar etmesin diye kökünü kazmak gerek
Bir bir toparlanarak kodese tıkmak gerek
İşte tam da bu yüzden inlerine girildi
Milletin tırnağıyla tünelleri kazıldı
Dehlizden çıkarılıp diz çöktürüp dizildi
On beş temmuz destanı işte böyle yazıldı
Milletin vicdanında darağacı kuruldu...
Eylül 2016 ...Bülent ARKAN
15 Temmuz Şehitleri'ne
Bir 15 Temmuz günü gece vaktine doğru,
Çok hain köprü kesti yıkmak için huzuru…
Derken helikopterler halka ateş ettiler,
Milletimin üstüne nefretle yürüdüler…
Meclisim bombalandı hak hukuk katledildi,
Hak yerle bir edildi demokrasim çiğnendi…
(2016)
Mehmet Tevfik Temiztürk
15 Temmuz darbesi
Alçakça millete kurşun sıktılar!
On beş temmuz iki bin on altıda,
Vahşi canavarlar yuva yıktılar!
"Sulh konseyi "deyip edip haltıda.
Türk Milleti cesur kaçıp gittiler!
İmanlı polisler atıp tuttular
Kahpeler korkarak yere yattılar
Bir bir yakalayıp hapse soktular.
Kul Armağan der ki; Destan yazıldı,
Mevlam yardım etti hile bozuldu,
Hainlere derin mezar kazıldı!
Teslim ol deyince candan bıktılar.
Adem Armağan