15 Temmuz Şehitleri İsimleri! 15 Temmuz şehitleri kimler? 15 Temmuz şehitleri meslekleri ve yaşları
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde şehitler için anma programları düzenlenecek. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri isimleri ne merak ediyor. Peki, 15 Temmuz şehitleri kimlerdi? 15 Temmuz şehitleri isim listesi!
15 Temmuz şehitleri isimleri merak ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde şehitler için anma programları düzenlenecek. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri isimleri ne merak ediyor. Peki, 15 Temmuz şehitleri kimlerdi? 15 Temmuz şehitleri isim listesi haberimizde...
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İSİMLERİ
15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olan isimler:
- Ömer Halisdemir - Astsubay Kıdemli Başçavuş - (43 yaşında)
- Mustafa Cambaz - Gazeteci/Foto muhabir - (54 yaşında)
- İlhan Varank - Akademisyen - (46 yaşında)
- Erol Olçok - Reklamcı - (54 yaşında)
- Abdullah Tayyip Olçok - Öğrenci - (18 yaşında)
- Bülent Aydın - Astsubay Kıdemli Başçavuş - (48 yaşında)
- Halil Kantarcı - Esnaf - (37 yaşında)
- Ziya İlhan Dağdaş - Astsubay Başçavuş - (32 yaşında)
- Ayşe Aykaç - Ev Hanımı - (45 yaşında)
- Fatih Satır - Öğrenci - (27 yaşında)
- Ahmet Oruç - Polis - (26 yaşında)
- Mehmet Oruç - Polis - (26 yaşında)
- Demet Sezen - Polis - (32 yaşında)
- Adil Büyükcengiz - Deri İmalatçısı - (53 yaşında)
- Ümit Güder - Öğrenci Servis Şoförü - (60 yaşında)
- Emrah Sapa - (32 yaşında)
- Engin Tilbaç - Öğrenci - (17 yaşında)
- Murat Akdemir - İşletmeci - (28 yaşında)
- Münir Alkan - Polis - (42 yaşında)
- Yasin Yılmaz - İşçi - (36 yaşında)
- Özgür Mustafa Karasakal - Öğrenci - (17 yaşında)
- Yasin Naci Ağaroğlu - Öğrenci - (22 yaşında)
- Ayhan Keleş - Mobilyacı - (53 yaşında)
- Erol İnce - Polis - (48 yaşında)
- Mehmet Çetin - Polis - (39 yaşında)
- Muhammet Ali Aksu - Aşçı - (40 yaşında)
- Muhammed Oğuz Kılınç - Polis - (27 yaşında)
- Sevgi Yeşilyurt - Ev Hanımı - (51 yaşında)
- Tahsin Gerekli - Tekstilci - (40 yaşında)
- Tevhit Akkan - Emekli - (61 yaşında)
- Türkan Türkmen Tekin - Satış Temsilcisi - (44 yaşında)
- Barış Efe - Modelist - (38 yaşında)
- Cennet Yiğit - Özel Harekat Polisi - (24 yaşında)
- Erkan Pala - Emekli - (52 yaşında)
- Yusuf Çelik - Almaya'da İşçi Emeklisi - (65 yaşında)
- Metin Arslan - İşçi - (45 yaşında)
- Mehmet Yılmaz - Grafiker - (46 yaşında)
- Birol Yavuz - Özel Harekat Polisi - (42 yaşında)
- Yusuf Çelik - Pazarlamacı - (42 yaşında)
- Şuayip Şerefoğlu - Esnaf - (43 yaşında)
- Önder Güzel - Emniyet Müdürü - (47 yaşında)
- Ramazan Sarıkaya - İşçi - (56 yaşında)
- İsmail Kayık - Emekli - (56 yaşında)
- Fahrettin Yavuz - Serbest Meslek - (35 yaşında)
- Hasan Kaya - İnşaat Ustası - (47 yaşında)
- Orhun Göytan - İşletmeci - (36 yaşında)
- Fatih Dalgıç - Polis - (27 yaşında)
- Murat Mertel - Esnaf - (36 yaşında)
- Cengiz Hasbal - Garson - (36 yaşında)
- Şenol Sağman - İşletmeci - (44 yaşında)
- Haki Aras - Serbest Meslek - 48 yaşında
- Mahmut Eşit - Esnaf - (45 yaşında)
- Jadoid Merroune - Turist Rehberi - (33 yaşında)
- Velid Bektaş - Özel Harekat Polisi - (31 yaşında)
- Hikmet Baysal - İşçi - (24 yaşında)
- Şener Dursun - Memur - (49 yaşında)
- Meriç Alemdar - 2.sınıf Emniyet Müdürü - (45 yaşında)
- Oğuzhan Yaşar - (24 yaşında)
- Ahmet Kara - Komi - (25 yaşında)
- Ahmet Kocabay - Tekstilci - (32 yaşında)
- Ahmet Özsoy - TÜRKSAT Tesis Sorumlusu - (50 yaşında)
- Akif Altay - Polis - (54 yaşında)
- Akif Kapaklı - Emekli - (63 yaşında)
- Akın Sertçelik - Taksici - (42 yaşında)
- Ali Alıtkan - İmam - (33 yaşında)
- Ali Anar - Muhtar - (35 yaşında)
- Ali İhsan Lezgi - Memur - (54 yaşında)
- Ali Karslı - TÜRKSAT Memur - (45 yaşında)
- Ali Mehmet Vurel - İşçi - (43 yaşında)
- Alpaslan Yazıcı - Polis - (44 yaşında)
- Alper Kaymakçı - İşçi - (31 yaşında)
- Askeri Çoban - Sivil - (54 yaşında)
- Aydın Çopur - Endüstri Mühendisi - (27 yaşında)
- Aytekin Kuru - Polis - (43 yaşında)
- Battal İlgün - Dekorasyon - (36 yaşında)
- Batuhan Ergin - Sadekâr - (22 yaşında)
- Beytullah Yeşil - İnşaat İşçisi - (33 yaşında)
- Bülent Karalı - Serbest Meslek - (40 yaşında)
- Bülent Yurtseven - Polis - (40 yaşında)
- Burak Cantürk - Öğrenci - (23 yaşında)
- Burhan Öner - İnşaat İşçisi - (38 yaşında)
- Celalettin İbiş - Memur - (54 yaşında)
- Celal Demir - Esnaf - (68 yaşında)
- Cengiz Polat - Elektrik Teknisyeni - (43 yaşında)
- Çetin Can - Işık Şefi - (35 yaşında)
- Cuma Dağ - Jeoloji Mühendisi - (50 yaşında)
- Cüneyt Bursa - Polis - (38 yaşında)
- Davut Karaçam - Esnaf - (52 yaşında)
- Edip Zengin - Polis - (46 yaşında)
- Dursun Acar - Polis (45 yaşında)
- Emin Güner - Fizikçi - (47 yaşında)
- Emrah Sağaz - Tekstil İşçisi - (28 yaşında)
- Erdem Diker - Serbest Meslek - (31 yaşında)
- Erhan Dündar - İşçi - (22 yaşında)
- Erhan Dural - Teknisyen - (34 yaşında)
- Erkan Er - Mobilya Ustası - (45 yaşında)
- Erkan Yiğit - Esnaf - (36 yaşında)
- Eyüp Oğuz - Polis - (46 yaşında)
- Faruk Demir - Polise - (52 yaşında)
- Fatih Kalu - Öğrenci - (22 yaşında)
- Fazıl Gürs - Matbaacı - (37 yaşında)
- Ferhat Kaya - Polis - (29 yaşında)
- Ferhat Koç - Polis - (30 yaşında)
- Fevzi Başaran - Polis - (32 yaşında)
- Fikret Metin Öztürk - Emniyet Müdürü - (53 yaşında)
- Fırat Bulut - Polis - (31 yaşında)
- Fuat Bozkurt - İş Makinesi Operatörü - (29 yaşında)
- Gökhan Esen - İşçi - (37 yaşında)
- Gökhan Yıldırım - Perdeci - (35 yaşında)
- Gülşah Güler - Komiser Yardımcısı - (25 yaşında)
- Hakan Gülşen - Güvenlik Amiri - (44 yaşında)
- Hakan Üner - Eczacı Teknisyeni - (38 yaşında)
- Hakan Yorulmaz - Polis - (29 yaşında)
- Halil Hamuryen - Polis - (40 yaşında)
- Halil İbrahim Yıldırım - (16 yaşında)
- Halil Işılar - Elektrikçi - (23 yaşında)
- Halit Gülser - Polis - (29 yaşında)
- Halit Yaşar Mine - Piyade Uzman Çavuş - (29 yaşında)
- Hasan Altın - Şube Müdürü - (62 yaşında)
- Hasan Gülhan - Polis - (47 yaşında)
- Hasan Yılmaz - (45 yaşında)
- Hüseyin Göral - Polis - (27 yaşında)
- Hüseyin Güntekin - Kasap - (44 yaşında)
- Hüseyin Kalkan - Polis - (46 yaşında)
- Hüseyin Kısa - Tornacı - (30 yaşında)
- İbrahim Yılmaz - İmam - (26 yaşında)
- İbrahim Ateş - Mobilyacı - (31 yaşında)
- İhsan Yıldız - İşçi - (42 yaşında)
- İsmail Kefal - Garson - (33 yaşında)
- İzzet Özkan - Kuaför - (34 yaşında)
- Kadir Sivri - Şoför - (43 yaşında)
- Kemal Ekşi - Makine Teknisyeni - (25 yaşında)
- Kemal Tosun - Polis - (50 yaşında)
- Köksal Karmil - Komutan Sivil Memuru - (52 yaşında)
- Köksal Kaşaltı - Polis - (38 yaşında)
- Kübra Doğanay - Komiser Yardımcısı - (24 yaşında)
- Lokman Biçinci - İşçi - (26 yaşında)
- Lokman Oktay - Elektrikçi - (53 yaşında)
- Mahir Ayabak - Garson - (18 yaşında)
- Lütfi Gülşen - Emekli - (64 yaşında)
- Medet Ekizceli - İşçi - (36 yaşında)
- Mehmet Akif Sancar - Polis - (46 yaşında)
- Mehmet Ali Kılıç - Öğrenci - (23 yaşında)
- Mahmut Çosgunsu - İş adamı - (44 yaşında)
- Mehmet Demir - Memur - (33 yaşında)
- Mehmet Güder - İşletme Müdürü - (52 yaşında)
- Mehmet Gülşen - Esnaf - (62 yaşında)
- Mehmet Karacatilki - Polis - (33 yaşında)
- Mahmet Karaslan - İşçi - (38 yaşında)
- Mehmet Kocakaya - Güvenlik Görevlisi - (50 yaşında)
- Mehmet Şefik Şefkatlioğlu - Beyaz Eşya Tamircisi - (50 yaşında)
- Mehmet Şengül - Mühendis - (31 yaşında)
- Mehmet Şevket Uzun - Polis - (32 yaşında)
- Mesut Acu - Ayakkabı İmalatçısı - (57 yaşında)
- Mesut Yağan - Şoför - (33 yaşında)
- Mete Sertbaş - Muhtar - (50 yaşında)
- Mucip Arıgan - Serbest Meslek - (33 yaşında)
- Muhammed Ambar - Esnaf - (40 yaşında)
- Muhammed Yalçın - Öğrenci - (23 yaşında)
- Muharrem Kerem Yıldız - Satış Temsilcisi - (30 yaşında)
- Muhammet Fazlı Demir - Emlak Danışmanı - (42 yaşında)
- Murat Alkan - Polis - (43 yaşında)
- Muhsin Kiremitçi - Komiser Yardımcısı - (29 yaşında)
- Murat Demirci - Tekstil - (40 yaşında)
- Murat Ellik - Polis - (26 yaşında)
- Murat Ertekin - Emniyet Müdürü - (48 yaşında)
- Murat İnci - Mobilyacı - (43 yaşında)
- Murat Kocatürk - Ayakkabı Ustası - (36 yaşında)
- Murat Naiboğlu - (40 yaşında)
- Mustafa Aslan - Polis - (48 yaşında)
- Mustafa Avcu - Öğrenci - (22 yaşında)
- Mustafa Direkli - Öğrenci - (21 yaşında)
- Mustafa Kaymakçı - Güvenlik Görevlisi - (38 yaşında)
- Mustafa Koçak - Mermer Ustası - (35 yaşında)
- Mustafa Serin - Polis - (48 yaşında)
- Mustafa Solak - Dekorasyon Ustası - (44 yaşında)
- Mustafa Tecimen - Polis Memuru - (52 yaşında)
- Mustafa Yaman - İmam - (32 yaşında)
- Mutlu Can Kılıç - Öğrenci - (19 yaşında)
- Muzaffer Aydoğdu - Şoför - (36 yaşında)
- Necati Sayın - İnşaat Mühendisi - (63 yaşında)
- Necmi Bahadır Denizcioğlu - Serbest Meslek - (51 yaşında)
- Nedip Cengiz Eker - Polis - (42 yaşında)
- Niyazi Ergüven - Polis - (27yaşında)
- Ömer Can Açıkgöz - (22 yaşında)
- Ömer Cankatar - Muhasebeci - (34 yaşında)
- Ömer İpek - Reklamcı - (35 yaşında)
- Ömer Takdemir - İşçi - (21 yaşında)
- Onur Ensar Ayanoğlu - Vinç Operatörü - (28 yaşında)
- Onur Kılıç - Taksici - (24 yaşında)
- Osman Arslan - Emekli - (57 yaşında)
- Osman Evsahibioğlu - Mobilyacı - (32 yaşında)
- Osman Yılmaz - Tekstilci - (47 yaşında)
- Ozan Özen - Polis - (24 yaşında)
- Özcan Özsoy
- Özgür Gençer - Esnaf - (32 yaşında)
- Özkan Özendi - Emekli - (56 yaşında)
- Ramazan Konuş - Veteriner - (50 yaşında)
- Ramazan Meşe - Marangoz - (26 yaşında)
- Recep Büyük - Esnaf - (38 yaşında)
- Recep Gündüz - Su Tesisatçısı - (28 yaşında)
- Rüstem Resul Perçin - Elektrikçi - (19 yaşında)
- Resul Kaptancı - Esnaf - (34 yaşında)
- Sait Ertürk - Piyade Kurmay Albay - (48 yaşında)
- Salih Alışkan - Pazarlamacı - (48 yaşında)
- Samet Cantürk - Belediye Çalışanı - (21 yaşında)
- Samet Uslu - Muhasebeci - (27 yaşında)
- Sedat Kaplan - Belediye Çalışanı - (32 yaşında)
- Seher Yaşar - Komiser Yardımcısı - (26 yaşında)
- Selim Cansız - İnşaat İşçisi - (29 yaşında)
- Serdar Gökbayrak - Polis - (46 yaşında)
- Serhat Önder - Kızılay Bölge Başkanı - (40 yaşında)
- Serkan Göker - Polis - (40 yaşında)
- Servet Asmaz - Seramik Ustası - (45 yaşında)
- Sevda Güngör - Polis - (27 yaşında)
- Şeyhmuz Demir - Kurye - (29 yaşında)
- Seyit Ahmet Çakır - Polis - (26 yaşında)
- Şirin Diril - Şoför - (34 yaşında)
- Suat Akıncı - Tesisatçı - (33yaşında)
- Suat Aloğlu - Serbest Meslek - (43 yaşında)
- Şükrü Bayrakçı - Şoför - (32 yaşında)
- Sultan Selim Karakoç - Perdeci - (43 yaşında)
- Sümer Deniz - İşçi - (43 yaşında)
- Timur Aktemur - Mobilya Ustası - (31 yaşında)
- Tolga Ecebalın - Satış Danışmanı - (28 yaşında)
- Turgut Solak - Polis - (39 yaşında)
- Ufuk Baysal - Emniyet Müdürü - (43 yaşında)
- Uhud Kadir Işık - Öğrenci - (18 yaşında)
- Ümit Çoban - Yüzme Antrenörü - (40 yaşında)
- Ümit Yolcu - Satış Elemanı - (21 yaşında)
- Vahit Kaşçıoğlu - Kaynakçı - (42 yaşında)
- Varol Tosun - Polis - (45 yaşında)
- Vedat Barceğci - Gümüş İmalatçısı - (29 yaşında)
- Vedat Büyüköztaş - Mobilyacı - (37 yaşında)
- Volkan Canöz - Futbolcu - (29 yaşında)
- Volkan Pilavcı - Şoför - (37 yaşında)
- Yakup Kozan - İşçi - (43 yaşında)
- Yalçın Aran - Kepçe Operatörü - (37 yaşında)
- Yakup Sürücü - Polis - (30 yaşında)
- Yasin Bahadır Yüce - Polis - (33 yaşında)
- Yıldız Gürsoy - Çaycı - (43 yaşında)
- Yılmaz Ercan - Serbest Meslek - (40 yaşında)
- Yunus Emre Ezer - Reklamcı - (39 yaşında)
- Yunus Uğur - Polis - (25 yaşında)
- Yusuf Elitaş - Öğretmen - (37 yaşında)
- Zekeriya Bitmez - Halısaha İşletmecisi - (58 yaşında)
- Zafer Koyuncu - Emniyet Müdürü - (46 yaşında)
- Zeynep Sağır - Polis - (39 yaşında)
- Hurşit Uzel - Polis - (46 yaşında)