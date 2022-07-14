15 Temmuz Şehitleri İsimleri! 15 Temmuz şehitleri kimler? 15 Temmuz şehitleri meslekleri ve yaşları

15 Temmuz şehitleri isimleri merak ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde şehitler için anma programları düzenlenecek. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri isimleri ne merak ediyor. Peki, 15 Temmuz şehitleri kimlerdi? 15 Temmuz şehitleri isim listesi haberimizde...

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İSİMLERİ

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olan isimler: