15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi!

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri ne kadar? İşte otoyol ücretleri!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FSM GEÇİŞ ÜCRETLERİ

AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR: 8,25 TL

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR: 10,75 TL

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR: 23,25 TL

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR: 46,00 TL

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR: 61,00 TL

MOTOSİKLETLER: 3,25 TL

* Ücretlere KDV dahildir.

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerinide ödeyecektir. Bilgi için 0 850 460 60 60'ı arayınız.

- Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecekaraçlar aşağıdadır.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar,Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT veHalk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş.vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

Haberler.com - Gündem