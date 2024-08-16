15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! 15 Temmuz Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti kaç TL?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geçiş ücretleri, her yıl yapılan düzenlemelerle güncellenmektedir. 2024 yılı için geçerli olan yeni geçiş ücreti ve zam oran açıklandı. 15 Temmuz Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni zamlı fiyat tarifesine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL oldu.

KARAYOLLARI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere https://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir."