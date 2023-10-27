15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu oldu. 29 Ekim günü köprüler kapatılacak mı araştırılmaktadır. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak mı? 29 Ekim köprüler kapalı mı? İşte detaylar...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak mı? 29 Ekim köprüler kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü etkinlikler kapsamında bazı yolların kapatılacağı duyurulmuştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında 29 Ekim Pazar günü hangi yolların kapalı olacağı sorgulatılıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak mı? 29 Ekim köprüler kapalı mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?

Cumhuriyetin 100. yılı şerefine yapılacak kutlamalar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bazı saat aralıklarında trafiğe kapatılacaktı. Ancak bu kararın iptal edildiğini duyuran İstanbul Valiliği, "Köprü'de yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır." açıklamasını yaptı.

29 EKİM KÖPRÜLER KAPALI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.