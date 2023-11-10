15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler köprüsünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta durdu. Vatandaşlar araçlarından inerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundular. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ve polis ekiplerinin de katıldığı etkinlikte Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yolu kapatıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tören düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise hayat adeta durdu. Sirenlerin çaldığı saygı duruşu sırasında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü de kapatıldı. Vatandaşlar araçlarından inerek polis ekipleri ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundular. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen törene Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevre-Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği, Köpek Eğitim Merkezi Grup Amirliği, Polis Arama Kurtarma Büro Amirliği katıldı.