15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Sorusu, Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi, bayram tatili için şehir dışına çıkması ile birlikte merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılmaya başlanıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz mi olacak?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ 2023?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu sayede tatil süresi boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz şekilde kullanılabilecek. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.