Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, sebebi ne?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, sebebi ne?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve bu nedenle internet üzerinde araştırılmakta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında açık mı, kapalı mı olacak araştırmaları sürüyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, sebebi ne?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında bu gece 02.00 ile 05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Anadolu ve Avrupa yakası geçişleri için Avrasya Tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.