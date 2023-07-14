15 Temmuz resmi tatil mi? Özel sektöre 14, 15 Temmuz tatil mi?

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin yıldönümü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak isimlendirilmiştir. Her yıl 15 Temmuz günü resmi tatil mi, özel sektör tatil mi merak ediliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi özel sektör tatil mi? İşte detaylar...

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin yıldönümü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak isimlendirilmiştir. Her yıl 15 Temmuz günü resmi tatil mi özel sektör tatil mi merak ediliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi özel sektör tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 15 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir.

15 TEMMUZ KAÇ GÜN TATİL?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2023 Cumartesi gününe denk geliyor.