15 Temmuz resmi tatil mi 2023? 15 Temmuz 2023 bugün resmi tatil mi? 15 Temmuz Cumartesi günü tatil mi, her yer kapalı mı olacak?

15 Temmuz yarın için vatandaşlar, 15 Temmuz resmi tatil mi 2023? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz Cumartesi günü tatil mi, her yer kapalı mı olacak? araştırması yapıyor. Peki, 15 Temmuz günü resmi tatil mi, yarım gün mü tatil olacak?

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen ve gazilerimizi anma günü olarak ilan edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" Temmuz ayına girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Büyük direnişin 6. yıl dönümünü anmak için hazırlandığımız 15 Temmuz 2023 tarihi, bu yıl hangi gününe denk gelmekte? Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz kaç gün tatil? 15 Temmuz resmi tatil mi 2023? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2023 bu yıl 15 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ KAÇ GÜN TATİL?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2023 Cumartesi gününe denk geliyor.