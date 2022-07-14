15 Temmuz yarın için vatandaşlar, 15 Temmuz resmi tatil mi 2022? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz Cuma günü tatil mi, her yer kapalı mı olacak? araştırması yapıyor. Peki, 15 Temmuz günü resmi tatil mi, yarım gün mü tatil olacak?

15 TEMMUZ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2022 bu yıl 15 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ KAÇ GÜN TATİL?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor.