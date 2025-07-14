15 Temmuz noterler açık mı?

15 Temmuz noterler açık mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar, "15 Temmuz noterler açık mı?" sorusunu sıkça araştırıyor. Resmi işlemlerini bu tarihe denk getiren kişiler, noterlerin hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz, kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaratabiliyor. Özellikle hafta başına denk gelen resmi tatillerde "15 Temmuz noterler açık mı?" sorusu, Google'da en çok arananlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar noter işlemlerini planlarken, bu tarihte noterlerin açık olup olmayacağı bilgisine ulaşmak istiyor. Peki 15 Temmuz 2025'te noterler çalışıyor mu? 15 Temmuz noterler açık mı? İşte detaylar...

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kabul edilmekte ve resmi tatil kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, diğer resmi tatil günlerinde olduğu gibi noterler de hizmet vermez.

15 TEMMUZ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Bazı büyük şehirlerde ve havaalanlarında nöbetçi noter uygulamaları olabiliyor. Bu durum yalnızca özel olarak belirlenen yerlerde geçerlidir. Eğer 15 Temmuz'da acil bir noter işlemi yapılması gerekiyorsa, ilgili noterin bağlı olduğu Türkiye Noterler Birliği ya da Nöbetçi Noter Sorgulama Sistemi üzerinden bilgi alınması önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla

Eski dostlar kanlı bıçaklı oldu! Son hamle Elon Musk'tan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.