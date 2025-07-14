Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz, kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaratabiliyor. Özellikle hafta başına denk gelen resmi tatillerde "15 Temmuz noterler açık mı?" sorusu, Google'da en çok arananlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar noter işlemlerini planlarken, bu tarihte noterlerin açık olup olmayacağı bilgisine ulaşmak istiyor. Peki 15 Temmuz 2025'te noterler çalışıyor mu? 15 Temmuz noterler açık mı? İşte detaylar...

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz, Türkiye'de Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kabul edilmekte ve resmi tatil kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, diğer resmi tatil günlerinde olduğu gibi noterler de hizmet vermez.

15 TEMMUZ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Bazı büyük şehirlerde ve havaalanlarında nöbetçi noter uygulamaları olabiliyor. Bu durum yalnızca özel olarak belirlenen yerlerde geçerlidir. Eğer 15 Temmuz'da acil bir noter işlemi yapılması gerekiyorsa, ilgili noterin bağlı olduğu Türkiye Noterler Birliği ya da Nöbetçi Noter Sorgulama Sistemi üzerinden bilgi alınması önerilir.