15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin kaçıncı yılı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 15 Temmuz ne zaman, hangi yılda oldu? 15 Temmuz darbe girişimi ne zaman, hangi yıl oldu, bu yıl kaçıncı yılı? 15 Temmuz 2016 yılı mı? İşte detaylar...

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. Peki, 15 Temmuz ne zaman, hangi yılda oldu? 15 Temmuz darbe girişimi ne zaman, hangi yıl oldu, bu yıl kaçıncı yılı? 15 Temmuz 2016 yılı mı? 15 Temmuz ne zaman olmuştu, hangi sene? 15 Temmuz 2016 mı 2015 mi 2017 mi? İşte bilgiler...

15 TEMMUZ NE ZAMAN, HANGİ YILDA OLDU?

15 Temmuz Darbe Girişimi veya 2016 Türkiye Askerî Darbe Teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye'de yaşanan askerî darbe girişimidir.

15 TEMMUZ'UN KAÇINCI YILI?

Bugün 15 Temmuz 2023, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılıdır.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NE ZAMAN?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

15 TEMMUZ'DA NE OLDU?

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.