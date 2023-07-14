15 Temmuz mesajları ve sözleri 2023! 15 Temmuz anlamlı, uzun ve kısa özlü sözler! 15 Temmuz sözleri nelerdir? 15 Temmuz 2016 anlamlı sözler ve şiirler

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15 TEMMUZ SÖZLERİ

- 15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

- Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

- 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

- Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

- Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

- Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

- Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

- Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

- 15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

- 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

- Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

- 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

- Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

- 15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

- En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

- Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

- Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

- Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

- 15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

- Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

- Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

- Yer yarılmadıkça, gök üstümüze çökmedikçe, bizdeki birlik bitmedikçe Allah'ın izni ile bu ülkeyi, bu ülküyü kimse dize getiremez.15 Temmuz Şehitlerinin ruhu şad olsun.

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

- VATAN AŞKI, neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna bu vatanın.

- Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 2 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

- Hain 15 Temmuz darbe girişiminde vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

- Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

- 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

- Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

- 15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

- Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

- O sizi 2 kurşunla bitirdi, siz onu 30 kurşunla ölümsüzleştirdiniz. "Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için!"

- Birdik o gece alçaklara karşı. Uçağa sapan atan, mermiye kafa atan, tankın altına yatan, göğsünü bayrağına, vatanına siper eden…

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

15 Temmuz Şehitleri'ne

Bir 15 Temmuz günü gece vaktine doğru,

Çok hain köprü kesti yıkmak için huzuru…

Derken helikopterler halka ateş ettiler,

Milletimin üstüne nefretle yürüdüler…

Meclisim bombalandı hak hukuk katledildi,

Hak yerle bir edildi demokrasim çiğnendi…

(2016)

Mehmet Tevfik Temiztürk

15 Temmuz darbesi

Alçakça millete kurşun sıktılar!

On beş temmuz iki bin on altıda,

Vahşi canavarlar yuva yıktılar!

"Sulh konseyi "deyip edip haltıda.

Türk Milleti cesur kaçıp gittiler!

İmanlı polisler atıp tuttular

Kahpeler korkarak yere yattılar

Bir bir yakalayıp hapse soktular.

Kul Armağan der ki; Destan yazıldı,

Mevlam yardım etti hile bozuldu,

Hainlere derin mezar kazıldı!

Teslim ol deyince candan bıktılar.

Adem Armağan

15 Temmuz Destanı

Yıl iki bin on altı Temmuz'un on beşiydi

Ağlamaklı bulutlar birbirine sarıldı

Gökyüzü kızarmıştı bu da neyin nesiydi

Çirk'ini taşımaktan kara bulut yoruldu

Sessizlikle sakinlik bozuldu birdenbire

İhanet yağıyordu gerek yoktu tabire

Soysuzun ihaneti tak dedirtti sabıra

Tankla topla uçakla haşhaşiler görüldü

Abdestini alan zat koştu vatan cengine

Şahadet pahasına su taşıdı yangına

Hiç birisi bakmadı dini ırkı rengine

Millet ferasetinden hain düşman büzüldü

Çalınan uçaklarla tüm sessizlik bozuldu

Mermi giren bedenden şehit kanı süzüldü

Dirençler kırılmadı şanlı tarih yazıldı

Mermiyi sıkan eller karanlığa gömüldü

Kendi uçaklarımız tepemde döndü durdu

Cehenneme çevirdi şu bizim güzel yurdu

Vicdansızdı haçlılar nice kahraman vurdu

Direndikçe direndik defterleri dürüldü

Yüreklere kazındı on beş temmuz destanı

İki yüz atmış şehit binler gazi kervanı

Böylece kurtardılar bu güzelim vatanı

Haşhaşi derdest oldu kelepçeler vuruldu

Dünyaya örnek oldu Türk'teki mangal yürek

Tekrar etmesin diye kökünü kazmak gerek

Bir bir toparlanarak kodese tıkmak gerek

İşte tam da bu yüzden inlerine girildi

Milletin tırnağıyla tünelleri kazıldı

Dehlizden çıkarılıp diz çöktürüp dizildi

On beş temmuz destanı işte böyle yazıldı

Milletin vicdanında darağacı kuruldu...

Eylül 2016 ...Bülent ARKAN