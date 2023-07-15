Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak bilinen 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü? Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatilin İşte merak edilen sorular ve detaylar...

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününde mesai var mı? Merak ediliyor ve internet üzerinde 15 Temmuz resmi tatil mi, değil mi? Sorusu araştırılıyor. 15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü? Sorusu da konu hakkında en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 15 Temmuz mesai var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi, değil mi? 15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü?

15 TEMMUZ MESAİ VAR MI?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ KAÇ GÜN TATİL?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2021 Perşembe gününe denk gelmekte Cuma gününü izin alınması halinde 15 Temmuz ile birlikte vatandaşlar 4 gün izin yapabilir.