15 Temmuz marşı sözleri! 15 Temmuz Demokrasi Marşı sözleri nelerdir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan marş sözleri
Hain 15 Temmuz darbe girişiminde vefat eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun. 15 Temmuz Demokrasi marşı sözleri nelerdir merak edildi. Peki, 15 Temmuz marşı sözleri nedir? 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı ile başlayan 15 Temmuz marşının sözleri haberimizde...
15 Temmuz marşı sözleri merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi marşı tüm sözleri nelerdir? Sözlere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ
15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı
Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı
*****
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
*****
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
*****
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
*****
Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken
Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha
*****
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
*****
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
*****
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!