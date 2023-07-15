Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil olan 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek mi? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi? Sorusu, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil 15 Temmuz'da merak ediliyor ve internet üzerinde 15 Temmuz Marmaray bedava mı, paralı mı? Sorusu ile arama motorlarında sorgulatılıyor. Birçok resmi tatilde Marmaray'ın ücretsiz olması, akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki, 15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz Marmaray bedava mı, paralı mı? Marmaray bugün ücretsiz mi?

15 TEMMUZ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer almakta olan Cumhurbaşkanı Kararı ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma ücretsizdir. Bu kapsamda, İstanbul'da İETT, Metrobüs, Marmaray, Şehir Hatları ve özel halk otobüsleri ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Alınan yeni kararlara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

Ücretsiz toplu taşıma hizmeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm gün boyunca geçerlidir. Bu hizmetten yararlanmak için herhangi bir belgeye gerek yoktur. Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilirler.