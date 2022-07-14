15 Temmuz kargolar açık mı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar çalışıyor mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat Kargo 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. 15 Temmuz kargo açık mı? 15 Temmuz Cuma günü kargolar çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ KARGO AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için kargolar çalışmıyor. 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacaktır.