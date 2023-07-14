15 Temmuz İETT ücretsiz mi 2023? Otobüs, vapur, metro, Marmaray 15 Temmuz bedava mı?

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15 TEMMUZ İETT ÜCRETSİZ Mİ 2023?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü olan 15 Temmuz'da İETT ücretsiz olacaktır.

OTOBÜSLER 15 TEMMUZ BEDAVA MI?

15 Temmuz 2023 Pazar günü resmi tatil olması sebebiyle toplu taşımalar bedava olacaktır.

15 TEMMUZ NEDEN KUTLANIR, ÖNEMİ NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

Anma gününün adı ilk önce Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak kabul edilmişdaha sonra Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.