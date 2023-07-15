Google, önemli günler için özel Doodle'lar hazırlamaktadır. Fakat bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için herhangi bir Doodle yapılmadı. Daha doğrusu gece Doodle gözükmedi. Bunun ardından bugün neden Doodle olmadı merak edildi. Peki, 15 Temmuz Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? İşte bilgiler...

Google, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için bir doodle hazırlamadı. Peki, 15 Temmuz Google Doodle var mı, yok mu, neden yok? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? 15 Temmuz 2023 Doodle'ı neden yok, resmi açıklama geldi mi? Google 15 Temmuz Doodle yaptı mı, neden yapmadı? Detaylar haberimizde...

GOOGLE 15 TEMMUZ ÖZEL DOODLE YOK MU, NEDEN YOK?

Google 15 Temmuz ile ilgili henüz Doodle yapmadı. Google'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için neden özel Doodle yapmadığı bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yer almadı.

Anlık Google Görüntüsü (Saat 00:45):

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Başta Doodlelar ne animasyonlu ne de hyperlinkliydi; sadece konuyu açıklayan veya tatil selamını ifade eden fareyle üzerine gelinen metin içeren görüntülerdi. İlk animasyonlu Doodle, Ocak 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır; ve ilk etkileşimli Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.