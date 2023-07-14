15 Temmuz Gazisi Vahide Şefkatlioğlu: "Biz o kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik"

İSTANBUL - 15 Temmuz gecesi darbecilere direnken tankın altında ezilen Vahide Şevkatlioğlu,,"Gözümü ilk açtığımda 'vatan kurtuldu mu?' demişim. Sonra eşimi sormuşum. Biz o kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. 15 Temmuz gecesi biz tarih yazdık" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Darbecilere karşı duran 251 şehidin, 2 binden fazla gazinin olduğu olaylarda Vahide Şefkatlioğlu'nun eşi de şehit oldu. Darbe olduğunu öğrenir öğrenmez pardösüsünü giyerek sokağa çıkan Şefkatlioğlu, eşiyle aynı tankın altında ezildi. Türkiye'nin milli iradesine yapılan saldırıda Vahide Hanım hem eşini hem de bacağını kaybetti.46 yaşındaki Gazi Valide Şefkatlioğlu 15 Temmuz'un kadın kahramanlarından oldu. Vahide Şefkatlioğlu'nun hayatı ise o günden sonra değişti. Bir bacağından 46 operasyon geçiren ve şehit olan eşinin mezarını 1 yıl sonra gören

Gazi Şefkatlioğlu yaşadıklarını anlattı.

"Direkt koştum pardösümü giydim çıktım"

15 Temmuz'u kardeşinden gelen telefonla öğrendiğini söyleyen Vahide Şefkatlioğlu, "Eşim Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, 15 Temmuz'da şehit olduğunda 49 yaşındaydı. Eşimin 15 günlük bir tatili vardı, ev işleri yapmayı seven bir insandı. Eşimle boya falan aldık, evi boyayacaktık. Akşam oldu biz yemeğimizi yedik. Eşim evi boyamaya başladı. Ben yorulduğumu ve uyuyacağımı söyledim. Eşim de namaz kıldıktan sonra uyuyacağını söyledi. Orada ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Küçük kızım teyzem arıyor diye geldi. Ben de aldım telefonu ne olduğunu sordum. Oda 'darbe olmuş haberin var mı?' diye sordu. Direkt kalktım eşimin yanına koştum. Eşime darbe olduğunu haberi olup olmadığını sordum. O da haberi olmadığı söyledi. Ben direkt koştum, pardösümü giydim. 'Çıkıyorum ben' dedim. O gün gerçekten Allah'ın bize verdiği güçle, imanla, bayrak ve vatan aşkıyla gözümüzü kırpmadan darbecilere karşı dimdik ayakta durduk" dedi.

"Biz tek yürek olduk sadece Fetö'cüler değil bütün dünya gördü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduklarının altını çizen Şefkatlioğlu, "Ben eşimden önce koştum. Eşim ve oğlum arkamda koşa koşa gittik. Bütün ailemi aradım 'herkese koşun ülke gidiyor elden' dedim. Ama gördüler biz tek yürek olduk sadece Fetö'cüler değil bütün dünya gördü. Vatan, bayrak ve ezan için hiç kimseye aman vermedik. O gece iman gücümüzü gösterdik. Ayakta dimdik durduk. Ama gerçekten o gün hiç kimsenin elinde hiçbir şey yok sadece bayrak ve iman. Bu vatanın evladı olduğum için binlerce kez şükür ediyorum. Biz tek ülkeyiz bütün dünya Müslüman bir ülkeye karşıyken bizim Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta duruyor bizde onun arkasında duruyoruz. Türklerin, Müslümanların, kendi üniformalı askerlerimizin gelip bizi tankla ezmesi benim için çok acı bir şey ki onlar bizim askerimiz değilmiş içimize sızan casuslarmış, Pensilvanya'nın köpekleriymiş" ifadelerini kullandı.

"Gözümü ilk açtığımda 'vatan kurtuldu mu?' demişim"

Tankın altında ezildikleri anları anlatan Gazi Şefkatlioğlu, "O gün eşimle beraberken arkamı döndüm ama tankı görmedim. Bir anda ateş açmaya başladılar o an da herkes bariyerlerin üzerinden atlamaya başladı. Eşim bariyerlerin üstünden atladı. Ben altından geçecektim. Bizi tank ezdi, üzerimizden geçti. Ben sadece Allah dediğimi hatırlıyorum. Sonrasında üzerimdeki kıyafetleri falan kesti doktorlar, sonrası 2 buçuk ay yoğun bakım. Bir yıl hastanede kaldım. Eşimin şehit olduğunu 1 buçuk ay sonra öğrendim. Gözümü ilk açtığımda 'vatan kurtuldu mu?' demişim Elhamdülillah. Sonra da eşimi sormuşum. O zaman bana eşimin durumunun ağır olduğunu söylediler. 15 gün sonra doktorlar bacağımın kesileceğini söylediler. Bana diz kapağımın altından kesileceği söylendi. Maalesef kangren olduğum için diz üstünden kesmek zorunda kaldılar. Bana şunu sordular 'pişman mısın?' asla değilim. Yine olsa, yine çıkarım. Bu vatan için bir kere değil bin kere ölürüm. Sonra sağ bacağımdan 46 ameliyat geçirdim. İnanın hiçbir şeye üzülmedim sadece eşimin mezarlığını şehit olduktan 1 yıl sonra gördüm. Onu defnederken görmeyi çok isterdim" şeklinde konuştu.

"İnsan bir tiyatro için 3 çocuğunu babasız bırakmaz"

Vahide Şefkatlioğlu 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenler için ise, "Herkes şöyle söylüyor: Kanlı gece. Biz o kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik Elhamdülillah. 15 Temmuz gecesi biz tarih yazdık. Ben insanların darbe girişimine tiyatro demelerine anlam veremiyorum. İnsan bir tiyatro için 3 çocuğunu babasız bırakmaz. Bir tiyatro için bacağını feda etmez. Sağ bacağından 46 ameliyat geçirmez. Bizim bayrağımız, vatanımız, değerlerimiz, ezanımız her şeyden daha değerli çünkü benim başka bir vatanım yok. Ben bu vatandan başka bir yere gidemem. İnandığımız bir yol var o da Allah'ın yoludur. Ahiret var, iyi ki de var. O gün mahşer yerinde hepsinden hesap sorulacak. Bizim içimiz rahat, ben gurur duyuyorum. Hiç pişman değilim. Bin kere olsa bin kere daha çıkarım. Benim bir bacağım değil bin bacağım feda olsun bu vatana" ifadelerini kullandı.