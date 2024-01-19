15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber yoğunluk arttı. Tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti. Yaklaşık 2 haftalık tatilde bazı öğrenciler aileleriyle vakit geçirmek için memleketlerine döndü.

"Ailemle birlikte vakit geçirmek için gidiyorum"

Üniversite Öğrencisi Mustafa Gümüş, "Edirne'den geliyorum. Yarıyıl tatili için Ordu'ya gideceğim. Ailemle birlikte vakit geçirmek için gidiyorum. Okuldan arkadaşlarımda gelecek. Onlar gediğinde onlarla birlikte de vakit geçirmeyi düşünüyorum. Bizi biraz dersler yordu" dedi.

" Bursa'da Uludağ'a çıkmayı düşünüyoruz"

Muhammed Hamza Barlar, "Tatilde Bursa'ya gideceğim. Anneannemin yanına gideceğim. Okulumda çok güzel geçti. Takdir aldım, mutluyum. Bursa'da Uludağ'a çıkmayı düşünüyoruz. Kardeşimle sonra oyunlar oynayacağız. Bence çok güzel geçecek" ifadelerini kullandı.