15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği devam ediyor

İSTANBUL - 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için memleketlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında hareketlilik oluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında vatandaşların yolculuk hareketliliği devam ediyor. Yarın gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde memleketlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, memleketlerine doğru gitmeye devam ediyor.

Oy kullanmak için Trabzon'a gitmek istediğini ama bilet bulamadığını söyleyen Mehmet Akan, "Trabzon'a gideceğim. Bilet fiyatları pahalı 600-650 lira. Bir de yer yok. Şimdi gideceğiz oyumuzu kullanıp geleceğiz ama işte sıkıntı yani. Bu otobüs sektörü bir şey yapması lazım yani. Ek servis yapması lazım. Onlar da mazottan ağlıyor. Mazot pahalı, bilmiyorum bakalım nasıl gideceğiz? Oyumuzu kullanmaya gideceğiz bugün işte gidebilirsek. Sabah 6 geldim. Sabah 6. Karadeniz'de zaten 5-6 tane firma gidiyor zaten. Karadeniz firması var ama bilet yok. Bakacağız inşallah ya. Bulabilecek miyiz? En son şeye gideceğiz ya. Kaymakamlığa gideceğim ben sonunda" dedi.

Vatanının, bayrağını seven insan gidip oyunu kullanması gerektiğini ifade eden uzun yol şoförlüğü yapan Cemal Çelik, "Vallahi şimdi ülkemiz ve vatanımız için hangisi hayırlısıysa o bize gelsin bulsun. İnşallah hayırlısı olur. Milletin çektiği sıkıntılar belki bir gün son bulur. İşte millet ona göre kendi seçimini kararını verecek. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için hangisi hayırlısıysa Cenabı Allah onu bize nasip etsin. Yani bu tabii ki geçen yıllara rağmen bu sene pek doluluk yok. Yani bugün mesela bizim firma olarak dört tane araç çıkarıyor bugün burada. Normalde bizim bir iki üç gün kala normalde 4-5 araç çıkarmamız gerekirken ama pek o kadar şey yok yani. Bir durum var mı? Tabii yöresel olarak yani insanlar tabii ki bunun bilincine varması gerekiyor. Herkes sorumluluğunu alacak. Üstüne düşen görevi, oyunu vicdan meselesi, vatanının, bayrağını seven insan gidip oyunu kullanacak ve seçecek en doğru kararını vermesi gerekiyor. Yani ben oyumu nasılsa kullanmayayım dersen işte o yanlış geleceği bize çok kötü sonuçlar doğurabilir yani hem oy işte bugün için işte döndürüyorlar yani normalde yatmamız gerekirken hem oyumuzu kullanacağız hem de oyun kullananları memleketimize götürüp oylarını kullanmaya yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.