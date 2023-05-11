15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin yapılacağı 14 Mayıs öncesi seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe yol açtı.

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçimlerde memleketlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

"Bir oy, bir oydur diyorum"

Balıkesir'e oy kullanmaya giden Aynur Baştürk, "Oyumu kullanmaya Balıkesir Edremit'e gidiyorum. Bir oy, bir oydur diyorum. O nedenle oy kullanmak için gidiyorum. Herkesin oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun, diyorum" dedi.

"Ben 67 yaşındayım, gaziyim"

Oyunu memleketinde kullanacak olan Gazi Hayrettin Korkmaz, "Oyumu kullanmak için Siirt Baykan Yarımca Köyüme gidiyorum. Dinimize, milletimize hayırlısı hangisiyse seçimi o kazansın. Ben 67 yaşındayım, gaziyim. Allah hayırlısını versin. Hangisi dinimize hayırlısı ise seçimi o kazansın" diye konuştu.

"Oy atmayanın, düşüncesi yoktur"

Oy kullanmanın önemine dikkat çeken Mehmet Nihat Yüksek, "Bende Siirt'e gidiyorum. Bir oy, bir oydur. Oy atmayanın, düşüncesi yoktur. Sen oyunu at ama kime atarsan ona at" ifadelerini kullandı.