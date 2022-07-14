15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz'da vapurlar ücretsiz mi? Yarın vapur ve otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2022 İETT bedava mı 2022? İşte detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İETT, Tramvay, Vapur ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."