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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metro ve marmaray ücretsiz olacak mı?

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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metro ve marmaray ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, özellikle metro ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil oluyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz Pazartesi günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metro ve marmaray ücretsiz olacak mı?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metro ve marmaray ücretsiz olacak mı?

15 TEMMUZ'DA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Demokrasi 15 Temmuz Marmaray Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

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