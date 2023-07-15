15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Sağlık ocakları açık mı? merak ediliyor. Sağlık sorunları olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceğini araştırmakta. Peki, 15 Temmuz'da Sağlık ocakları açık mı? Bugün Sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Sağlık ocakları saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Sağlık ocakları açık mı? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, 15 Temmuz'da Sağlık ocakları açık mı? Bugün Sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Sağlık ocakları saat kaça kadar açık?

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle Sağlık ocakları hizmet vermeyecektir. Buna göre sağlık ocaklarından hizmet almak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 18 Temmuz Pazartesi günü yapabilir. Sağlık ocakları, resmi tatillerde hizmet vermediği için işlemleri olan vatandaşlar hastanelerin acil bölümlerini de tercih edebilir.