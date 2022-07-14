Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle gözler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe çevrildi. Sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin idari izin kapsamına giren ve resmi tatil sayılan bu günde kapalı olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 15 Temmuz'da sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da bankalar, kargolar, eczaneler ve PTT açık mı? İşte detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir. 15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz 2022 Cumartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, CUMA GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda da kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI, CUMA GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Cuma günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI, CUMA GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 15 Temmuz sebebiyle kapalı olacak ve 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.