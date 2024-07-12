15 Temmuz'da PTT açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil uygulanıyor. Bundan dolayı 15 Temmuz günü kargolar hizmet vermiyor.

Resmi tatil uygulaması nedeniyle 15 Temmuz tarihinde PTT hizmet vermeyecek.