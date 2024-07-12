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15 Temmuz'da PTT açık mı?

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15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz PTT açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi? İşte, 15 Temmuz'da PTT açık mı? Detaylar...

15 Temmuz'da PTT açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil uygulanıyor. Bundan dolayı 15 Temmuz günü kargolar hizmet vermiyor.

Resmi tatil uygulaması nedeniyle 15 Temmuz tarihinde PTT hizmet vermeyecek.

Osman Demir
Osman Demir
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