15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Noterler açık mı? merak ediliyor. Noterde işlem yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceğini araştırmakta. Peki, 15 Temmuz'da Noterler açık mı? Bugün Noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Noterler saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Noterler açık mı? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, 15 Temmuz'da Noterler açık mı? Bugün Noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Noterler saat kaça kadar açık?

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle Noterler hizmet vermeyecektir. Buna göre noter işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 18 Temmuz Pazartesi günü yapabilir. Noterler, resmi tatillerde hizmet vermediği için işlemleri olan vatandaşlar nöbetçi noterleri de tercih edebilir. İnternet üzerinde yer almakta olan bilgiler sayesinde güncel nöbetçi noter hakkında bilgi alabilirsiniz.