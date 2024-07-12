15 Temmuz'da noterler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil takviminde yer aldığı için noterler Pazartesi günü kapalı olacak