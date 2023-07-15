15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Marketler açık mı? merak ediliyor. Tatil gününde Marketleri ziyaret etmeyi planlamakta olan vatandaşlar, konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Temmuz'da Marketler açık mı? Bugün Marketler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Marketler saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Marketler açık mı? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, 15 Temmuz'da Marketler açık mı? Bugün Marketler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Marketler saat kaça kadar açık?

15 TEMMUZ'DA MARKETLER AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü Marketler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Marketler, resmi tatillerde ve özel günlerde de açıktır. Marketler özel işletmeler olduğu için resmi tatillerde ve özel günlerde kendi tercihlerine bağlı olarak çalışmaktadırlar. Genellikle tüm marketler resmi tatillerde hizmet vermeye devam etmektedir. Buna göre 15 Temmuz Cumartesi günü Marketler açıktır.