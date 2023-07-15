15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? merak ediliyor. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceğini araştırmakta. Peki, 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da kuyumcular saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da kuyumcular saat kaça kadar açık?

15 TEMMUZ'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle kuyumcular hizmet vermeyecektir. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 18 Temmuz Pazartesi günü yapabilir. Kuyumcular, herhangi bir sisteme bağlı olmayan özel işletmeler oldukları için bazı kuyumcuların hizmet vermesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Buna göre Temmuz tarihinde açık kuyumculardan hizmet almanız mümkün.