Kurban Bayramı'nda İett, otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücretiz olacağı açıklanmıştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul edildiğinden toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi 2022? İstanbul'da metro, Marmaray, İETT, tramvay, şehir hatları bedava mı 2022? Otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olan otobüsler, bayramın bitmesiyle birlikte normal ücretli tarifelerinden hizmet vermeye devam ediyor. 13 ve 14 Temmuz tarihinde normal ücretleriyle hizmet veren otobüsler 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 1 gün daha ücretsiz olarak hizmet verecek.

İSTANBUL'DA METRO, MARMARAY, İETT, TRAMVAY, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI 2022?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. 2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.