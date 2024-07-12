15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.