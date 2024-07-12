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15 Temmuz'da hastaneler açık mı?

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15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz hastaneler açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi? İşte, 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Detaylar...

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

Osman Demir
Osman Demir
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15 Temmuz Tatil Gündem Sağlık Finans Ekonomi Haberler

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