15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak?

Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? Ülkemizdeki yatırımcılar, 15 Temmuz'da borsanın çalışma saatlerine odaklandı. Bugün, gün boyunca borsanın açık olup olmayacağı konusu önemli bir merak konusu haline geldi. 15 Temmuz'da borsa açık mı? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatil günlerinde kapalı olur. Dolayısıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde de borsa işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Borsa işlemleri, 16 Temmuz Salı günü yeniden başlayacak ve normal işleyişine devam edecek.