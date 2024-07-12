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15 Temmuz'da bankalar açk mı?

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15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi? İşte, 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Detaylar...

15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor. Bu resmi tatilde kargo firmaları da tatil yapıyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü kargo firmaları hizmet vermeye devam edecek.

Osman Demir
Osman Demir
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