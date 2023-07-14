15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da bankalar açık mı? merak ediliyor. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceğini araştırmakta. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da bankalar saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da bankalar saat kaça kadar açık?

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecektir. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılan ödeme transfer emirleri ise Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Anlık olarak para transferi gerçekleştirmek için banka uygulamanız içerisinde yer alan FAST özelliğini kullanarak direkt olarak para gönderme işlemini tamamlayabilirsiniz. Şubelerden yapacağınız işlemler için 17 Temmuz Pazartesi gününü beklemeniz gerekiyor.