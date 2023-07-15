15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? merak ediliyor. Tatil gününde AVM'leri ziyaret etmeyi planlamakta olan vatandaşlar, konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da AVM'ler saat kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? Sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bir gün olarak hatırlanır. Bu tarih, ülkemizin demokrasiye olan inancının ve vatandaşların birlik ve dayanışma ruhunun bir simgesi haline gelmiştir. Peki, 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da AVM'ler saat kaça kadar açık?

15 TEMMUZ'DA AVM'LER AÇIK MI?

15 Temmuz Cumartesi günü AVM'ler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir. AVM'ler, resmi tatillerde ve özel günlerde de açıktır. Bu nedenle AVM'ler ve içerisinde yer almakta olan birçok mağazanın açık olacağı ve olağan şekilde hizmet vermeye devam edeceği öngürlmekte.