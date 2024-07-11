15 Temmuz Borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa işlem yapıyor mu, kapalı mı?

15 Temmuz'da Borsa açık mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle borsanın işlem yapılıp yapılmayacağına dair sorular gündeme geldi. Bu konu, yatırımcılar ve finansal piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz Borsa açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi? İşte15 Temmuz Borsa işlem yapıyor mu, çalışıyor mu? Detaylar haberimizde!

15 TEMMUZ BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz 2024 Pazartesi seans yapılmayacaktır. 15 Temmuz'da Borsa kapalıdır.

11 Temmuz 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2024 Salı tarihinde gerçekleşecektir. 12 Temmuz 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleşecektir.

15 TEMMUZ'DA BORSA KAPALI MI, İŞLEM YAPIYOR MU?

15 Temmuz'da Borsa kapalıdır. İşte Borsa İstabul resmi tatil günleri:

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir.