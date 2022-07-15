15 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 15 Temmuz 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer Günlüğü 02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 03:15 Fransa - Belçika 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:20 2021 - 2022 Sezonu Derleme 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol Transfer 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 19:55 Spor Takvimi 20:00 Spor Akşamı 21:00 Aktüel Futbol Transfer 21:55 Kuzey İrlanda - İngiltere InterSinema.com / TV Belçika Fransa Trt TV Haberler

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