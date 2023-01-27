15 tatil arasına giren okullarda öğrenciler tatillerini doyasıya yaşarken, bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Peki, 15 tatilden sonra okullar ne zaman açılıyor 2023? İşte, detaylar….

15 tatil devam ederken öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası tatilin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatilden sonra okullar ne zaman açılıyor 2023?

15 TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2023?

2023 ilk ara tatili 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili (15 tatil) yapılacak.

15 TATİL| YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında 2023 ikinci ara tatili olacak.

17-20 Nisan tarihlerininRamazan Bayramı'nın denk geldiği içinNisan ara tatilini üç gün yapacaklar.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.