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15 Tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? MEB takvimi!

15 Tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? MEB takvimi!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okul takvimine göre, 15 tatil (yarıyıl tatili) başlangıç tarihi merak konusu oldu. Ebeveynler ve öğrenciler, tatilin ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini öğrenmek istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okul takvimi, her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Öğrenciler ve ebeveynler, özellikle 15 tatilin (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği konusunda detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. 15 tatil, hem öğrenciler için dinlenme hem de eğitimdeki yoğun tempodan kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşma fırsatı sunuyor. Peki, 15 Tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? MEB takvimi!

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2025 Yılında 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlıyor. 31 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor.

15 Tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? MEB takvimi!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ikinci ve son ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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