Birinci dönemin sonuna yaklaşırken öğrenci, veli ve öğretmenler sosyal medyada yer alan 15 tatil uzuyor mu? 15 tatil kaç gün, 30 gün mü, 1 ay mı olacak? Ara tatil kaç gün 2023? iddiaları üzerine 15 tatil kaç gün olacak? Ara tatil ne zaman bitiyor? Sömestr tatili kaç gün, 15 gün mü 1 ay mı sorularına yanıt arıyorlar. İşte 15 tatil 2 hafta mı, 3 hafta mı, 4 hafta mı? Detaylar...

15 tatil kaç gün, 1 ay mı, 30 gün mü? Birinci dönemin sonuna yaklaşırken öğrenci, veli ve öğretmenler sosyal medyada yer alan 15 tatil uzuyor mu? 15 tatil kaç gün, 30 gün mü, 1 ay mı olacak? Ara tatil kaç gün 2023? iddiaları üzerine 15 tatil kaç gün olacak? Ara tatil ne zaman bitiyor? Sömestr tatili kaç gün, 15 gün mü 1 ay mı sorularına yanıt arıyorlar. İşte 15 tatil 2 hafta mı, 3 hafta mı, 4 hafta mı? Detaylar haberimizde...

YARIYIL TATİLİ 1 AY MI?

Yarıyıl tatili daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da 15 gün sürecektir. Yarıyıl tatilinin 1 aya yani 30 güne uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçek dışıdır.

Bir sosyal medya hesabı "Sömestr tatili 1 ay oluyor! Öğrenciler tatile doyacak!" ifadelerini yazarak yarıyıl tatilinin on beş günden bir aya çıkarıldığı iddiasında bulundu. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği tespit edildi.

Bakanlık konu ile ilgili Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na "Bazı internet haber sitelerinde yer alan ve yarıyıl tatilinin bir aya çıkarılacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi daha önce planlandığı gibi uygulanacak olup takvimde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 20 Ocak tarihinde tamamlanırken eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 07.06.2022 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2022-2023 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.