15 Tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor?

Yeni yıla kısa bir süre kala, Kış ayının yakılmasıyla yarı yıl tatili öğrenciler ve veriler tarafından araştırılma konusu oldu. Öğrenciler için kış tatili fırsatı olan 15 tatil için artık kısa bir zaman kaldı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, yarıyıl tatili tarihi belli oldu Peki, Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022-2023 MEB takvimi açıklandı. Yeni yıla kısa bir süre kala, Kış ayının yaklaşmasıyla öğrenciler ve eğitimciler yarı yıl tatilinin tarihlerini araştırıyor. Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak?LGS sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

LGS 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavının, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavın, birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacaktı